Es sind neue Details über den Zustand des ehemaligen One Direction-Stars Liam Payne zum Zeitpunkt seines Todes aufgetaucht. Payne starb am 16. Oktober 2024, nachdem er vom Balkon des dritten Stocks eines Hotels in Buenos Aires, Argentinien, gestürzt war. Laut einem Bericht der argentinischen Strafverfolgungsbehörde hatte der 31-Jährige zu diesem Zeitpunkt einen Blutalkoholspiegel von 0,27 %, was etwa 2,7 Promille entspricht. Ein so hoher Blutalkoholspiegel wird als „schwere Vergiftung“ eingestuft, die zu Verwirrung, Koordinationsstörungen und Übelkeit führen kann, so die Vaden Health Services der Stanford University. Der toxikologische Bericht des „Strip That Down“-Sängers wies auch Kokain und das Antidepressivum Sertralin in seinem Körper nach. Die Behörden gehen davon aus, dass der Sänger zum Zeitpunkt seines Sturzes wahrscheinlich bewusstlos war, da das Fehlen von Verletzungen aus Selbstverteidigung darauf schließen lässt, dass es sich nicht um eine vorsätzliche Tat handelte. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass Payne ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und innere Blutungen erlitt, wobei seine Verletzungen mit einem Sturz aus der Höhe des Hotelbalkons übereinstimmen. Unterdessen setzen die Behörden ihre Ermittlungen zu den Umständen, die zu seinem Tod führten, fort. Zwei Männer, Ezequiel Pereyra und Braian Paiz, befinden sich weiterhin in Haft, weil sie Payne mit Drogen versorgt haben sollen. Ein argentinisches Berufungsgericht hob vor kurzem die Anklage gegen Paynes Freund Rogelio „Roger“ Nores und zwei Hotelangestellte im Zusammenhang mit seinem Tod auf.