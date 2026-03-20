Das Honorar für verschreibungspflichtige Arzneimittel wird staatlich festgelegt und liegt derzeit bei 8,35 Euro pro Packung. Daran hat sich für Apothekerinnen und Apotheker seit 2013 nichts verändert, obwohl im Koalitionsvertrag eine Erhöhung auf 9,50 Euro vorgesehen ist. Die Anhebung steht aber nach wie vor aus. Steigende Betriebs- und Personalkosten sind für Inhaberinnen und Inhaber aber eine zunehmende Herausforderung. Rund 500 Apotheken haben im vergangenen Jahr in Deutschland schließen müssen. Der Unmut ist groß, weshalb es am Montag zu einer großen Protestaktion kommt.