Durch israelische Angriffe sind am Montag im Libanon laut Angaben der Regierung in Beirut fast 500 Menschen getötet worden. Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben mehr als 1300 Ziele an, um militärische Infrastruktur der proiranischen Schiitenmiliz Hisbollah zu zerstören. Diese feuerte ihrerseits erneut Geschosse Richtung Israel ab.