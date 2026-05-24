Eine 47 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Sonntag nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1100 bei Murr ums Leben gekommen. Der 36 Jahre alte, mutmaßliche Unfallverursacher, bei dem die 47-Jährige als Beifahrerin im Auto der Marke Jeep Avenger saß, wurde schwer verletzt, eine 45-jährige VW-Fahrerin, die ebenfalls an dem Unfall beteiligt war, erlitt leichte Verletzungen.