Am Schützenplatz in Hannover gab es heute einen kostenlosen Fahrrad-Check. Die Werkstatt für Nachhaltigkeit der Stadt Hannover hat die Aktion auf die Beine gestellt. An vier Tagen im Frühling checken Langzeitarbeitslose im Rahmen der Beschäftigungsförderung Fahrräder. Anhand einer Checkliste wird festgestellt, was am Fahrrad alles in Ordnung oder eben nicht in Ordnung ist. Kleine Reparaturen werden sogar direkt vor Ort kostenlos erledigt. Der nächste Fahrrad-Check ist am 15. April am Lindener Markt.