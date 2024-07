Wer an heißen Tagen unterwegs ist und Durst bekommt, kann sich an den öffentlich zugänglichen Trinkwasserbrunnen und Refill-Stationen in der Region kostenlos bedienen. Allein in Nürnberg teilen 118 Stationen von “Refill” ihr Leitungswasser mit allen, die mit einer Flasche zum Auffüllen vorbeikommen. Zu erkennen sind die Stationen an dem blauen Aufkleber. Auf der Seite der Stadt Nürnberg gibt es zusätzlich die Standorte der öffentlichen Trinkwasserbrunnen.