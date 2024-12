Der Bruder von König Charles III. versetzt die Monarchie erneut in Aufruhr. Prinz Andrew soll zu einem mutmaßlichen chinesischen Spion enge Verbindungen gepflegt haben. Am Montag wurde der chinesische Staatsangehörige als Yang Tengbo identifiziert. Das britische Innenministerium äußerte sich besorgt. Yang gilt in Großbritannien als Gefahr für die nationale Sicherheit.