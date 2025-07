Bei schweren russischen Luftangriffen in der Ukraine ist in der Nacht ein Kind ums Leben gekommen. Insgesamt wurden bei den Attacken auf Kramatorsk, Sumy und Odessa nach ukrainischen Angaben 24 Menschen verletzt. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj sollen am Mittwoch Verhandlungen mit Russland in Istanbul stattfinden.