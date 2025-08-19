Eine Frau aus Kalifornien, bekannt als die „Ketamin-Königin“, hat sich bereit erklärt, sich wegen Drogenvergehen im Zusammenhang mit der tödlichen Überdosis des Schauspielers Matthew Perry schuldig zu bekennen. Jasveen Sangha wird zugeben, eine mit Drogen in Verbindung stehende Einrichtung unterhalten zu haben, drei Fälle von Ketaminverteilung und einen Fall von Ketaminverteilung, der zum Tod oder zu schweren Körperverletzungen geführt hat. Ihr droht eine Höchststrafe von 65 Jahren Gefängnis. Perry, 54, wurde im Oktober 2023 in seinem Haus in Los Angeles tot aufgefunden. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass sein Tod auf eine versehentliche Überdosis Ketamin zurückzuführen war. Die in seinem Körper gefundene Menge entsprach in etwa der Menge, die für eine Vollnarkose verwendet wird. Perry hatte sich wegen Depressionen und Angstzuständen einer Ketamin-Infusionstherapie unterzogen, aber laut Staatsanwaltschaft suchte er nach unbeaufsichtigten Dosen und entwickelte eine gefährliche Abhängigkeit. Gemäß der Vereinbarung über das Strafmaß arbeitete Sangha mit Perrys Bekannten Erik Fleming zusammen, um ihn in den Wochen vor seinem Tod mit 51 Ampullen Ketamin zu versorgen. Perrys Assistent Kenneth Iwamasa injizierte ihm die tödlichen Dosen. Fleming und Iwamasa haben sich ebenfalls wegen ähnlicher Vorwürfe schuldig bekannt. Sangha hatte zuvor zugegeben, Ketamin an einen anderen Mann verkauft zu haben, der 2019 an einer Überdosis starb. Der Termin für ihre Urteilsverkündung steht noch nicht fest.