Die Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig hat zu erheblichen Störungen geführt. Die üppigen Feierlichkeiten vom 24. bis 28. Juni verursachten Sperrungen, Verkehrsprobleme und einen Medienrummel. Die Demonstranten reklamierten einen Sieg für sich, nachdem Bezos' Feier vom Stadtzentrum Venedigs in das Arsenale verlegt worden war, was nach Angaben der örtlichen Behörden auf den Druck von Aktivisten zurückzuführen war. Der ursprüngliche Veranstaltungsort, die Scuola Grande della Misericordia, wurde nie offiziell bestätigt, aber das Arsenale bietet Abgeschiedenheit, Zugang zum Wasser und Brücken, die hochgezogen werden können. Drei Luxushotels sind ausgebucht, Paparazzi drängen sich auf den Straßen, und Megayachten verstopfen die Kanäle, da die Hochzeitsfeierlichkeiten zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen führen. Bislang sind mehr als 90 Privatjets auf dem Marco-Polo-Flughafen gelandet, die prominente Gäste aus der ganzen Welt zur Hochzeit bringen. Kim Kardashian, Kylie Jenner, Oprah Winfrey, Bill Gates und Lady Gaga gehören zu den hochkarätigen Gästen, die Berichten zufolge an der Veranstaltung teilnehmen werden. Die Hochzeitsfeierlichkeiten werden sich um wichtige Orte in Venedig drehen, wobei das Rathaus am Mittwoch den Bereich in der Nähe von Madonna dell'Orto für das Treffen der Gäste unter freiem Himmel am Donnerstag sperrt. Viele haben das Spektakel als „Multimillionen-Dollar-'Stadtvermietung'“ kritisiert, die das normale Leben von Anwohnern und Besuchern gleichermaßen stört. Bezos, der viertreichste Forbes-Milliardär, verlobte sich 2023 mit Sánchez, nachdem er sich 2019 von Mackenzie Scott scheiden ließ.