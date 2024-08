Wegen eines Ausbruchs des Vulkans Ätna wurde am Sonntag der Flughafenbetrieb der sizilianischen Stadt Catania zeitweise eingeschränkt. Italiens Nationales Institut für Geophysik und Vulkanologie (INVG) hatte von einem Lavastrom und einer rund zehn Kilometer hohen Aschewolke berichtet, die am Sonntagmorgen von dem größten aktiven Vulkan Europas ausgestoßen worden waren. Der Flughafenbetreiber hatte am Sonntagmorgen einen Teilbereich des Flughafens geschlossen und die Zahl der Landungen auf sechs pro Stunde eingeschränkt, am späten Nachmittag wurden die Einschränkungen wieder aufgehoben.