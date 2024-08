Ein Erdbeben hat die Menschen in den süditalienischen Regionen Kalabrien und Apulien am Donnerstagabend in Schrecken versetzt. Laut des nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) lag das Epizentrum des Bebens mit einer Stärke von 5,0 in der Nähe der Gemeinde Pietrapaola. Über Verletzte oder größere Schäden wurde nach Angaben der Feuerwehr und anderer Behörden zunächst nichts bekannt. Bereits am vergangenen Freitag kam es in der süditalienischen Region um Neapel zu einem Beben.