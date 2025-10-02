Die israelische Marine hat im Mittelmeer eine private Flotte von Schiffen mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen gestoppt. Auch mit an Bord: die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Sie war eine von mehreren hundert Teilnehmern an Bord von mehr als 40 Motor- und Segelbooten. Laut der propalästinensischen Flottille waren sie rund 130 bis 150 Kilometer vom Gazastreifen entfernt, als sie gestoppt wurden.