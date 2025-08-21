Ungeachtet internationaler Kritik hat die israelische Armee nach eigenen Angaben die „nächste Phase des Kriegs“ im Gazastreifen begonnen. Die Truppen hielten jetzt die Außenbezirke der Stadt Gaza im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens, sagte Armeesprecher Effie Defrin und sprach von „vorbereitenden Maßnahmen“ zur geplanten Einnahme der ganzen Stadt. Das Sicherheitskabinett hatte Anfang des Monats die Einnahme der Stadt sowie die Evakuierung der Bevölkerung in den Süden genehmigt. Dabei hatte die islamistische Terrororganisation Hamas am Montag erklärt, sie habe den Vermittlern eine „positive Antwort“ auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe vorgelegt.