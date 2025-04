Die 33-jährige Hailey Okula, die in den sozialen Medien als 'Nurse Hailey' bekannt ist, starb am 29. März an einer seltenen Komplikation kurz nach der Geburt per Kaiserschnitt. Die Influencerin starb an einer Fruchtwasserembolie (AFE), einer schweren Geburtskomplikation, bei der Fruchtwasser, fetale Zellen, Haare oder Haut des Babys in die Blutbahn der Mutter gelangen. Haileys Tod folgte auf eine schwierige zweijährige Fruchtbarkeitsreise, die auch eine In-vitro-Fertilisation (IVF) umfasste. Obwohl sich die Müttersterblichkeitsrate in den USA im Jahr 2023 verbessert hat und von 22,3 Todesfällen pro 100.000 Lebendgeburten im Jahr 2022 auf 18,6 gesunken ist, liegt sie immer noch hinter anderen Industrieländern zurück. Schwarze Frauen sind mit einer höheren Sterblichkeitsrate konfrontiert, ihr Risiko ist 3,5 Mal höher als das ihrer weißen Mitbürgerinnen. Chronische Erkrankungen wie Herzkrankheiten und Diabetes sowie das höhere Alter der Mütter tragen zu diesem Risiko bei. Da immer mehr Frauen auf IVF zurückgreifen, kann die Technologie die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen bei Mehrlingsschwangerschaften erhöhen. Es gibt jedoch keine eindeutigen Beweise für einen direkten Zusammenhang zwischen IVF und Müttersterblichkeit. Matthew Okula, der Ehemann der Influencerin, hofft, dass das Teilen von Haileys Geschichte das Bewusstsein für die Gesundheit von Müttern schärft und ihm hilft, ihr Andenken für ihren Sohn Crew lebendig zu halten.