Immer mehr Badetote in Bayern: Woran liegt es?

Im Sommer zieht es viele ins Freibad oder zum Badesee. Doch die erfrischende Abkühlung endet in Bayern immer öfter tödlich. 2024 gab es in den Gewässern im Freistaat 70 Badetote. 2023 waren es laut der DLRG 62. Ein kurzer Überblick zeigt, was die häufigsten Gründe für Badeunfälle sind.