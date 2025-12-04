Belegschaft beerdigt Bosch-Werte – Mitarbeiter des Autozulieferers Bosch haben am Donnerstagabend symbolisch die Werte des Firmengründers Robert Bosch zu Grabe getragen. Der Gründer stand einst für Respekt und Fairness – Werte, die nach dem bundesweiten Stellenabbau aus Sicht der Beschäftigten verloren gingen. Die Aktion war Teil einer zweitägigen Mahnwache am Bosch-Werk in Stuttgart-Feuerbach.