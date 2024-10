Laut US-Behörden trifft der gefährliche Hurrikan „Milton“ am Mittwoch im Bundesstaat Florida auf Land — nur rund anderthalb Wochen nachdem in den USA mehr als 200 Menschen durch die Folgen des Wirbelsturms „Helene“ ums Leben kamen. In der Nacht auf Dienstag hat sich „Milton“ vor der Westküste Floridas im Golf von Mexiko zwar leicht abgeschwächt. Das US-Hurrikanzentrum stufte ihn auf die zweithöchste Kategorie 4 herab mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde. Dennoch stelle der Sturm weiter eine „extrem ernsthafte Bedrohung für Florida dar“, hieß es.