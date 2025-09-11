Brände, Blockaden und verletzte Polizisten. Laut Innenministerium wurden am Mittwoch beim landesweiten Protest-Tag in Frankreich 540 Menschen festgenommen. Rund 200.000 haben teilgenommen. Es gab Hunderte Brände auf öffentlichen Straßen. Die Proteste unter dem Motto "Bloquons tout" ("Lasst uns alles blockieren") richten sich vor allem gegen die seit längerem angekündigten Sparpläne. Der Protest-Tag findet zwei Tage nach dem Fall der bisherigen Mitte-Rechts-Regierung bei einer Vertrauensfrage und kurz nach der Ernennung des neuen Premier statt.