Nach dem teilweisen Einsturz eines Hotels in Kröv in Rheinland-Pfalz haben Einsatzkräfte am Mittwochmorgen vier Menschen geborgen — vier weitere Personen liegen noch unter den Trümmern. Unter den geretteten Menschen waren ein zwei Jahre altes Kind sowie zwei Frauen und ein Mann. Ihr Zustand war zunächst unklar. Laut Polizei ist ein Stockwerk des Gebäudes in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach am Dienstag gegen 23 Uhr eingebrochen, dabei kam ein Mensch ums Leben. Wie es zu dem Teileinsturz des Gebäudes kommen konnte, war zunächst unklar.