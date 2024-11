Bei einem Raketenangriff auf die zentral-israelische Scharon-Ebene in der Nacht zum Samstag sind mehrere Menschen verletzt worden. Laut Berichten feuerte die Hisbollah drei Raketen aus dem Libanon ab. Eine Rakete schlug in ein Wohnhaus in der arabisch geprägten Kleinstadt Tira nordöstlich von Tel Aviv ein.