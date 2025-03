Nach Angaben seines Anwalts Arthur Aidala wird Harvey Weinstein bei seinem bevorstehenden Wiederaufnahmeverfahren möglicherweise aussagen. Obwohl es selten vorkommt, dass Angeklagte in hochkarätigen Fällen in den Zeugenstand treten, sagte Aidala, dass sie diese Möglichkeit diskutiert haben und nannte es eine strategische Entscheidung. Weinstein, 72, wurde 2020 in New York zu 23 Jahren Haft wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung dritten Grades verurteilt. Seine Verurteilung wurde im April letzten Jahres aufgehoben, und sein Wiederaufnahmeverfahren soll am 15. April beginnen, wobei die Anhörungen vor dem Prozess am 12. März beginnen. Aidala sagte, Weinstein habe Tausende von Seiten der Prozessabschriften durchgesehen und sich Notizen gemacht. „Er freut sich endlich darauf, seinen Namen reinzuwaschen“, behauptete Aidala. Die Verteidigung argumentiert, dass alle Begegnungen einvernehmlich waren und dass Weinsteins Geschichte mit Frauen, einschließlich seiner Ex-Frau Georgina Chapman, diese Darstellung stützt. „Seine Version der Ereignisse war, dass alles immer einvernehmlich war... er hatte eine Geschichte, in der er wunderschönen Frauen den Hof machte, man kann sich seine beiden Ehefrauen ansehen, einschließlich Georgina Chapman, die bei den Oscars war. [Er sagt, dass] alles, was er wirklich getan hat, einvernehmlich war“, sagte Arthur Aidala. Weinstein ist nach wie vor in Rikers Island inhaftiert, verbüßt aber auch eine 16-jährige Haftstrafe für seine Verurteilung im Jahr 2022 in Kalifornien. Sein Anwalt ist der Ansicht, dass Weinstein während seines Prozesses im Jahr 2020 aufgrund des Einflusses der #MeToo-Bewegung unfair beurteilt wurde. Trotz seiner rechtlichen Probleme konzentriert sich Weinstein weiterhin auf seine Berufung. Aidala enthüllte, dass Weinstein sogar darüber gescherzt hat, einen Film über seinen Anwalt zu drehen, wenn er entlassen wird. „Arthur, wenn ich hier rauskomme, wirst du in meinem ersten Film mitspielen“, soll er ihm gesagt haben. Vorerst liegt Weinsteins Schicksal in den Händen des New Yorker Gerichts, da er hofft, seine Verurteilung zu kippen und als Nächstes gegen seine Verurteilung in Los Angeles vorzugehen.