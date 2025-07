Die „Harry Potter“-Darstellerin Emma Watson ist mit einem sechsmonatigen Fahrverbot belegt worden, nachdem sie im Juli letzten Jahres in einer 30er-Zone (knapp 50 km/h) in Oxford mit einer Geschwindigkeit von 38 Meilen pro Stunde (ca. 60 km/h) erwischt worden war. Die 35-jährige Schauspielerin hatte vor dem Vorfall bereits neun Punkte in ihrer britischen Verkehrssünderkartei, wie das Gericht erfuhr. Während einer kurzen Anhörung vor dem High Wycombe Magistrates' Court wurde sie zu einer Geldstrafe von £1.044 (1.208€) verurteilt. Watson war bei der fünfminütigen Sitzung nicht anwesend. Ihr Anwalt, Mark Haslam, sagte: „Sie ist in der Lage, die Geldstrafe zu bezahlen“, und wies darauf hin, dass sie derzeit studiert. Watson studiert seit 2023 an der Universität Oxford, um einen Master in kreativem Schreiben zu machen. Die englische Schauspielerin wurde 2001 als Hermine Granger in „Harry Potter und der Stein der Weisen“ berühmt und spielte in allen acht „Harry Potter“-Filmen mit. Danach spielte sie in Filmen wie „Die Schöne und das Biest“ und „The Perks of Being a Wallflower“ mit. Ihre letzte Rolle ist die in der 2019 erscheinenden Neuverfilmung von „Little Women“.