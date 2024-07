Seit 2014 wird in deutschen Krankenhäusern nach sogenannten Fallpauschalen abgerechnet. Die Krankenhäuser werden dabei nach einem Durchschnittswert bezahlt, unabhängig davon, wieviel Aufwand sie pro Fall tatsächlich hatten. Das Problem: Bei Kinderkrankenhäusern reichen die Fallpauschalen der Krankenkassen und die Investitionen der Länder für die Deckung der tatsächlichen Kosten nicht aus. Das Katholische Kinderkrankenhaus Wilhelmstift in Hamburg ist mittlerweile so in finanzielle Bedrängnis geraten, dass dringend notwendige Anschaffungen über eine Spendenaktion bezahlt werden sollen.