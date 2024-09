Der Klassiker ist zurück: Jede erfolgreiche Horrornacht endet mit der wiederaufgenommenen, atemberaubenden und feuergewaltigen Live Show „Scream if you can“ aus dem Jahr 2019. In dieser Hommage an die Klassiker des Horrorfilmgenres kann sich ein jeder wiederfinden. Am Mittwoch, den 12. Oktober 2022, fand die Generalprobe statt. Acht Horrornächte wird es von Oktober bis Anfang November geben. Es darf sich wieder richtig gegruselt werden. Im Freizeitpark Karls (Elstal bei Berlin) finden dieses Jahr zwei Gruselevents statt, hier sind bereits alles Karten ausverkauft. Tx: Filmpark, reportnet24