Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Spezialkräfte der Polizei mehrere Häuser im Landkreis Heilbronn und im Hohenlohekreis. Es geht um den Verdacht des Versicherungsbetrugs im großen Stil. „Wir ermitteln im Zusammenhang mit der Durchführung von manipulierten Verkehrsunfällen und zu Betrug zum Nachteil von Versicherungen“, sagt Frank Belz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. In Weinsberg kommen kurz vor 6 Uhr mehrere Mannschaftswagen an. Vermummte Beamte der Beweismittel- und Festnahmeeinheit der Polizei, ausgerüstet mit Ramme und Türöffnungswerkzeug, rücken zu einem Mehrfamilienhaus aus. Polizeibeamte und Mitarbeiter der Steuerfahndung durchsuchen die Wohnräume nach Beweismitteln. Neben Weinsberg finden zeitgleich Durchsuchungen in Öhringen , Pfefelbach und Heilbronn statt.