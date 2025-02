Die Grippewelle im Norden ist aktuell in vollem Gange. Besonders in den vergangenen zwei Wochen ist die Zahl der Influenza-Erkrankungen in Schleswig-Holstein stark gestiegen. Schuld sind unterschiedliche Viren, die nicht nur zu Schnupfen, Fieber und Husten führen, sondern auch schwere Krankheitsverläufe nach sich ziehen können. Ein Ende der Welle ist laut Mediziner:innen derzeit nicht absehbar.