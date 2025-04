'Buffy – Im Bann der Dämonen' und 'Gossip Girl'-Darstellerin Michelle Trachtenberg starb an den Komplikationen von Diabetes mellitus, wie das Büro der Gerichtsmediziner in New York City mitteilte. Die 39-jährige Schauspielerin wurde am 26. Februar bewusstlos und nicht ansprechbar in einer Wohnung in Manhattan aufgefunden und noch am Tatort für tot erklärt. Zunächst wurden die Todesursache und die Art des Todes als „unbestimmt“ angegeben, aber die jüngsten Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung führten dazu, dass die Beamten ihren Tod als natürlich einstuften. Eine Autopsie wurde aufgrund religiöser Einwände ihrer Familie nicht durchgeführt, bestätigte ein Sprecher des Gerichtsmediziners. Trachtenberg begann ihre Schauspielkarriere im Alter von 3 Jahren und erlangte frühe Anerkennung durch Rollen in 'Pete & Pete' und 'All My Children'. Mit ihrer Darstellung in dem Film 'Harriet, die kleine Detektivin' aus dem Jahr 1996 erlangte sie Ruhm und wurde durch das Fernsehen immer bekannter. Ihre Darstellung komplexer, gefühlsbetonter junger Frauen hinterließ bei Fans und Kritikern gleichermaßen einen bleibenden Eindruck.