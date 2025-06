Am Mittwochabend zog eine heftige Unwetterfront mit einer eingelagerten Superzelle über den Süden Deutschlands hinweg und sorgte für chaotische Verhältnisse. Besonders betroffen war die Region rund um Ulm in Baden-Württemberg. Innerhalb kürzester Zeit entwurzelten orkanartige Böen zahlreiche Bäume. Begleitet wurde das Unwetter von heftigem Hagelschlag: Eiskörner mit einem Durchmesser von bis zu vier Zentimetern prasselten auf die Region nieder und verwandelten die Landschaft stellenweise in eine winterähnliche Szenerie. Drohnenaufnahmen dokumentieren die imposante Wetterlage eindrucksvoll: Eine gigantische Shelfcloud schiebt sich bedrohlich am Horizont entlang, unmittelbar gefolgt von Orkanböen, dichtem Hagel und sintflutartigem Starkregen, der für zeitweise Nullsicht sorgte. Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits im Vorfeld eindringlich vor schweren Unwettern im Süden gewarnt.