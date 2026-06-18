Die Generalsanierung der Bahnstrecke Nürnberg–Regensburg liegt im Zeitplan. Nach Angaben der Deutschen Bahn sollen die Züge ab dem 10. Juli um 21 Uhr wieder regulär fahren. Die Verbindungen sind bereits in den Fahrplänen hinterlegt. Bis zu 2.000 Beschäftigte arbeiten täglich an der Modernisierung der Strecke. Gleise, Weichen und Stellwerke wurden erneuert, neue Oberleitungen und Bahnsteiganlagen gebaut sowie Bahnhöfe modernisiert. In den kommenden Wochen stehen vor allem Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik sowie umfangreiche Tests und Abnahmefahrten auf dem Programm.