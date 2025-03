Der Oscar-Preisträger Gene Hackman, 95, und seine Frau Betsy Arakawa, 65, wurden am 26. Februar tot in ihrem Haus in Santa Fe aufgefunden. Die Ermittler haben die Ursache für den Tod der beiden bekannt gegeben. Hackman, der an fortgeschrittener Alzheimer-Krankheit litt, wusste wahrscheinlich nichts von Arakawas Tod, da er eine Woche nach ihr verstarb. Der Tod des Paares wurde zunächst als verdächtig eingestuft, aber ein Gerichtsmediziner bestätigte, dass beide eines natürlichen Todes gestorben sind. Arakawas Tod wurde auf das Hantavirus-Lungensyndrom zurückgeführt, eine seltene Krankheit, die durch Nagetiere übertragen wird, während Hackmans Tod mit Herzerkrankungen und Alzheimer in Verbindung gebracht wurde. Hackman wurde in der Nähe der Küche gefunden, möglicherweise nach einem Sturz, und sein Herzschrittmacher zeigte, dass er bereits am 18. Februar gestorben sein könnte. Arakawa starb wahrscheinlich um den 11. Februar. Die Leichen wurden von Wartungsarbeitern entdeckt, die das Paar seit etwa zwei Wochen nicht mehr gesehen hatten. Hackman, bekannt für seine legendären Rollen in „The French Connection“ und „Unforgiven“, hatte sich 2004 aufgrund von Herzproblemen von der Schauspielerei zurückgezogen, da sein Arzt ihm geraten hatte, Hollywood zu verlassen. Bei der 97. Oscar-Verleihung ehrte Morgan Freeman seinen Freund Gene Hackman mit einer tief empfundenen Hommage. Hackman hinterlässt drei Kinder aus seiner ersten Ehe mit Faye Maltese, die 2017 verstarb.