Ein ehemaliger Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah ist wegen Spionage für China zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Jian G. soll zwischen 2019 und 2024 Informationen gesammelt und teilweise vertrauliche Dokumente an chinesische Stellen weitergegeben haben. Das Oberlandesgericht Dresden sah die geheimdienstliche Agententätigkeit des Deutschen in einem besonders schweren Fall als erwiesen an.