Vier Geschwister, die behaupten, Michael Jackson habe sie als Kinder missbraucht, erschienen vor einem Gericht in Los Angeles, wo ein Richter feststellte, dass eine frühere Einigung wahrscheinlich eine neue Klage gegen den verstorbenen Popstar verhindern wird. Die Cascio-Geschwister warfen Jackson nach der Veröffentlichung der Dokumentation „Leaving Neverland“ im Jahr 2019 vor, sie gezielt manipuliert, beeinflusst und sexuell missbraucht zu haben. Die Geschwister und ihre Eltern reisten zur Anhörung nach Los Angeles, um eine 2020 getroffene Einigung für ungültig erklären zu lassen, die ihr Anwalt Mark Geragos vor Gericht als „rechtswidrig“ bezeichnete. In einer vor der Anhörung getroffenen Entscheidung deutete der Richter an, dass das Gericht bereit sei, auf Grundlage der früheren Vergleichsvereinbarung ein Schiedsverfahren anzuordnen. Marty Singer, der Anwalt von Jacksons Nachlass, erklärte, die Geschwister hätten der Vereinbarung von 2020 zugestimmt und anschließend eine höhere Entschädigung ausgehandelt. Eine öffentliche Klage würde gegen die ursprüngliche Vereinbarung verstoßen. „Wir weisen diese Vorwürfe kategorisch zurück“, sagte er. „Der Grund für die Fortsetzung des Verfahrens ist eine Erpressungsforderung in Höhe von 213 Millionen Dollar im letzten Sommer.“ Geragos erklärte gegenüber PEOPLE, die Familienmitglieder hätten sich von Anfang an zur Unterzeichnung der Vereinbarung mit Jacksons Nachlassverwaltern gezwungen gefühlt. In Gerichtsakten vom Oktober behauptete Geragos, die Vereinbarung sei „nicht rechtskräftig“, da sie dazu diente, den mutmaßlichen Missbrauch der Geschwister zu vertuschen.