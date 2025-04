'Unter der Sonne Kaliforniens' und 'Freitag der 13. – Jason im Blutrausch' Star Lar Park Lincoln ist im Alter von 63 Jahren gestorben, wie ihre Firma, Actors Audition Studios, bestätigte. Die Schauspielerin, Casting-Coach und Unternehmerin, die zuvor gegen Brustkrebs gekämpft hatte, wurde von ihrem Ehemann Michael beerbt, der 2015 an Krebs starb. Die Todesursache von Lincoln, die vor allem durch ihre Darstellung der Linda Fairgate in der CBS-Dramaserie 'Unter der Sonne Kaliforniens' aus dem Jahr 1987 bekannt wurde, ist noch nicht bekannt. Lincolns in Dallas ansässiges Unternehmen teilte die Nachricht auf der Social-Media-Plattform Facebook mit. "Mit tiefer Traurigkeit geben wir das Ableben von Lar Park Lincoln, der gefeierten Schauspielerin, Gründerin der Actors Audition Studios und Amerikas beliebtestem Audition Coach, am 22. April 2025 bekannt. In ihrer 45-jährigen Karriere hat Lar Park Lincoln Hollywood durch ihre dynamischen Auftritte und ihr Engagement bei der Betreuung angehender Schauspieler einen unvergesslichen Stempel aufgedrückt", heißt es in der Mitteilung. Die zweifache Mutter war erstmals 1985 in Robert Markowitz' Fernsehfilm 'Children of the Night' zu sehen, in dem sie an der Seite ihrer Schauspielkollegin Kathleen Quinlan eine junge Sexarbeiterin spielte. Die in Dallas geborene Trainerin und Schauspielerin hat über 45 Jahre lang gearbeitet, die meiste Zeit davon als Mentorin für angehende Schauspieler. Im Jahr 2008 schrieb die Schauspielerin das Buch 'Get Started, Not Scammed' und war 19 Jahre lang als prominenter Gast von QVC auf Sendung. Ihre letzte Rolle spielte Lincoln in Brad Kellers 'Ghost Party' (2022), wo sie die Rolle der Victoria verkörperte.