Am Montag haben sich Hunderte Menschen auf dem Stuttgarter Schlossplatz zum Frauenstreik getroffen. Zu der bundesweiten Aktion aufgerufen hatte die intersektional feministische Bewegung Töchterkollektiv. Insgesamt wurde am Montag in mehr als 80 Städten Deutschlands protestiert – bewusst an einem Werktag, um sichtbar zu machen, was Frauen täglich leisten. Es gab zahlreiche Redebeiträge verschiedener Initiativen. Das Eingangszitat im Video stammt von Jennifer Reaves, Gründerin des Bitch-Festes in Stuttgart.