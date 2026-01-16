Die Polizei in Frankfurt am Main sucht weiter nach einem vermissten Achtjährigen. Der Junge ist am Mittwoch verschwunden, nachdem er an seiner Schule abgesetzt wurde. Die Ermittlungen konzentrieren sich am Freitag auf Hinweise und Videoaufnahmen. Doch auch das familiäre Umfeld wird überprüft. Außerdem sucht die Polizei auch weiterhin nach Menschen, die den Jungen am Mittwochmorgen gesehen haben.