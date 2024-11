Nach der Flutkatastrophe in Spanien schickt die Regierung 10.000 weitere Soldaten und Polizisten ins Unglücksgebiet in der östlichen Region Valencia. Es handle sich um den größten Einsatz von Sicherheitskräften und Streitkräften in Spanien in Friedenszeiten, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez.