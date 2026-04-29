Die Gefahr eines Zugunglücks in Bad Friedrichshall ist erhöht. Jetzt haben Feuerwehr und weitere Rettungseinheiten geübt, was bei einem Unfall mit vielen Verletzten zu tun ist. Die Feuerwehr übt regelmäßig in kleinerem Umfang mit den erforderlichen Gerätschaften, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, erklärt Kommandant Marcel Vogt. Eine große Übung wie am Samstag (25. April) mit Rettungskräften und den DB-Notfallmanagern gab es jedoch lange nicht. Ziel ist daher vor allem zu erkennen, wie die Zusammenarbeit für den Ernstfall besser koordiniert werden kann. „Die Übungsszenarien gab es alle schon als Realeinsätze im Gebiet des Bahnhofs Bad Friedrichshall“, sagt DB-Notfallmanager Wolfgang Gütter. Vor Jahrzehnten ist am Bahnübergang in Untergriesheim ein Zug mit einem Auto kollidiert. Im Jahr 2022 stiegen zwei junge Männer auf eine Bahn, einer kam mit der Oberleitung in Berührung und starb.