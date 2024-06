Festnahme in Stuttgarter EM-Fanzone: 25-Jähriger soll drei Männer mit Messer verletzt haben

Nach einer Auseinandersetzung beim Public Viewing auf dem Stuttgarter Schlossplatz hat die Polizei einen Mann festgenommen, der drei Menschen mit einem Messer verletzt haben soll. Der 25-Jährige Tatverdächtige wurde von Einsatzkräften noch in der Fanzone gefasst. Drei Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht und der Schlossplatz abgesperrt. Zu den Hintergründen sei noch nichts bekannt, sagte Polizeisprecher Timo Brenner. Es seien auch noch weitere Personen festgenommen worden. Wie diese in die Tat verwickelt sind, ist derzeit noch unklar.