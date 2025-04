Nach der verheerenden Explosion im iranischen Containerhafen Schahid Radschee steigt die Zahl der Todesopfer weiter an. Die iranischen Behörden meldeten zuletzt mindestens 28 Tote. Die Zahl der Verletzten gab das iranische Staatsfernsehen mit etwa 1000 an. Laut Medienberichten folgte die Explosion auf einen Brand in einem Lager für Chemikalien und Gefahrgut.