In einem Sportboothafen auf dem Neckar sind am Dienstagabend in Besigheim fünf Boote abgebrannt. Der Eigentümer eines der Boote hatte versucht, den Motor zu starten, dabei verpuffte der zu viel eingespritzte Kraftstoff und setzte das Boot des Mannes und vier weitere in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr wurde gegen 19:15 Uhr alarmiert und konnte die Boote relativ zügig löschen, da sich die Einsatzkräfte aufgrund einer Übung bereits in der Nähe befanden. Verletzt wurde durch die Flammen niemand, wie am Dienstagabend aus einem Polizeibericht hervorging. Der Schaden liegt bei etwa 200.000 Euro.