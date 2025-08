Auf einer Demonstration im israelischen Tel Aviv fordern tausende ein Abkommen zur Befreiung der in der Hand der Hamas befindlichen Geiseln. Zuvor hatten die Islamisten ein Video veröffentlicht, das den völlig abgemagerten Evyatar David in einem Tunnel zeigte. Omer Wenkert, der bis Februar mit David in Geiselhaft war, berichtete vom Hunger, den er dort erleiden musste.