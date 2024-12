Islamistische Rebellen überrumpeln syrische Regierungskräfte und reißen die Kontrolle über die Stadt Aleppo an sich — Syrien und das verbündete Russland reagieren mit Luftangriffen. Die neue Eskalation in Syrien fällt angesichts der Kriege im Libanon und im Gazastreifen mitten in eine höchst angespannte Lage im Nahen Osten. Syriens Machthaber Baschar al-Assad, dem Kriegsverbrechen wie der Einsatz von Giftgas und Folter vorgeworfen werden, hat eine Gegenoffensive als Antwort auf das Vorrücken der Rebellen angekündigt. Der Bürgerkrieg war 2011 in Syrien ausgebrochen, Hunderttausende kamen ums Leben, es gab massive Zerstörungen und eine große Fluchtbewegung aus dem Land.