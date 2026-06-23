Am 28. Juni sind die Nürnbergerinnen und Nürnberger zum Bürgerentscheid aufgerufen. Sie sollen über die Zukunft des Frankenschnellwegs im Stadtgebiet entscheiden. Allerdings: An einem Teil des FSW finden bereits Bauarbeiten statt – nämlich an den Hafenbrücken über den Main-Donau-Kanal. Sie stammen aus den 1970er Jahren und werden Stück für Stück erneuert. Dazu wird jetzt ein zentraler Baustein gesetzt.