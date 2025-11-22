Papst Leo XIV reist kommende Woche in die Türkei und anschließend in den Libanon. In İznik erinnert er gemeinsam mit dem Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. an 1.700 Jahre Erstes Konzil von Nicäa – ein Schlüsselerlebnis gemeinsamer christlicher Geschichte. Im Libanon will er den Menschen in der schweren politischen und wirtschaftlichen Krise eine Botschaft von Frieden und Hoffnung bringen.