Erik Menendez, 54, wurde ins Krankenhaus eingeliefert und mit einer „schwerwiegenden Erkrankung” diagnostiziert, wie sein Anwalt Mark Geragos gegenüber NBC News und TMZ bestätigte. ABC News berichtete ebenfalls, dass Menendez im Krankenhaus liegt und seine Familie bei ihm ist. Geragos hat für seinen Mandanten einen medizinischen Hafturlaub beantragt. Diese Entwicklung kommt wenige Wochen bevor Erik und sein Bruder Lyle, 57, am 21. und 22. August zu Bewährungsanhörungen erscheinen sollen. Die Brüder wurden Anfang dieses Jahres zu 50 Jahren bis lebenslänglich verurteilt, was die Möglichkeit einer Bewährung eröffnet. Sie sind derzeit in der Richard J. Donovan Correctional Facility in San Diego inhaftiert. Die Brüder Menendez wurden 1996 wegen Mordes an ihren Eltern Jose und Kitty Menendez in deren Haus in Beverly Hills im Jahr 1989 verurteilt. Ihr erster Prozess endete mit einer uneinigen Jury, und bei der Wiederaufnahme des Verfahrens wurden Beweise für angeblichen Missbrauch durch ihre Eltern weitgehend ausgeschlossen. Die Verteidigung argumentierte, die Morde seien nach Jahren körperlicher und sexueller Misshandlung aus Notwehr begangen worden. Die Staatsanwaltschaft behauptete, die Brüder seien durch ein Erbe in Höhe von 15 Millionen Dollar motiviert gewesen, und hob ihre extravaganten Ausgaben nach den Morden hervor. Das öffentliche Interesse an dem Fall wurde durch eine Netflix-Dokumentation und eine dramatisierte Serie wiederbelebt. Einige Familienmitglieder haben sich für die Freilassung der Brüder ausgesprochen. Ihre Neuverurteilung im Mai folgte auf jahrelange Rechtsstreitigkeiten, darunter Gnadengesuche und Verzögerungen unter wechselnden Bezirksstaatsanwälten.