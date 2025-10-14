Das Nürnberger Volksbad, damals ein architektonisches Juwel, wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Besonders der markante Turm fiel den Bomben zum Opfer und verschwand aus dem Stadtbild. 2016 weckt dann eine Machbarkeitsstudie Hoffnung. Zwei Jahre später beschließt der Stadtrat: Das Volksbad soll wiederbelebt werden, und zwar mit Badebetrieb. Und der Turm? Für ihn haben sich Nürnbergerinnen und Nürnberger selbst stark gemacht. Ende September wurde die neue Holzspitze eingesetzt, heute wurde Richtfest gefeiert.