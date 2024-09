Eine neue Droge breitet sich in Deutschland aus: Methylendioxypyrovaleron (MDPV), in der Szene Flex genannt. Es ist eine der gefährlichsten Szene-Drogen überhaupt, führt zu rascher Abhängigkeit, Aggressivität und körperlichem Verfall. Der Suchtdruck bei Flex soll höher sein als bei Heroin und Kokain. In nur kurzer Zeit verändere sich die Persönlichkeit. Flex kann auch Psychosen auslösen. Göttingen gilt seit Jahren als bundesweiter Hotspot. Die Sozialarbeiter.innen der Diakonie Göttingen haben rund 150 Süchtige im Blick.