Tragische Szenen haben sich am Samstag in Tirol abgespielt. Der deutsche Politiker Carsten Träger brach auf einer Piste am Stubaier Gletscher zusammen, im Spital erlitt der 52-jährige SPD-Politiker dann einen Kollaps und starb. Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer Staatssekretär beim deutschen Umweltministerium. Er hinterlässt eine Frau und zwei Töchter.