Die Todesursache des britischen Drag-Stars The Vivienne wurde als ein durch Ketamin ausgelöster Herzstillstand bestätigt. The Vivienne, die mit bürgerlichem Namen James Lee Williams heißt, verstarb plötzlich im Alter von nur 32 Jahren in ihrem Haus. Williams' Schwester Chanel gab die Todesursache gegenüber der BBC bekannt, um auf die Gefahren des Ketaminkonsums aufmerksam zu machen. Williams, die die erste Staffel von „RuPaul's Drag Race Uk“ im Jahr 2019 gewann, sprach während der gesamten Show über ihren Drogenkonsum. „Ketamin ist eine extrem gefährliche Droge, die in Großbritannien immer häufiger vorkommt. Wenn wir dazu beitragen können, das Bewusstsein für die Gefahren dieser Droge zu schärfen und Menschen zu helfen, die mit einer Ketaminabhängigkeit zu kämpfen haben, dann wird etwas Positives aus dieser kompletten Tragödie entstehen“, erklärte Chanel. Vivienne wurde von ihrer Familie als „strahlender Lichtpunkt für die LGBT- Community“ bezeichnet. Williams' Familie hat sich mit der Wohltätigkeitsorganisation für psychische Gesundheit und Sucht, Adferiad, zusammengetan, um die vom Ketaminkonsum Betroffenen zu unterstützen und aufzuklären. Ketamin wurde als Narkosemittel für die Veterinärmedizin entwickelt und hat sich zu einer beliebten Substanz für Freizeitkonsumenten entwickelt, insbesondere für Club- und Festivalbesucher. Eine formelle Untersuchung des Todes von Vivienne soll im Juni durchgeführt werden.